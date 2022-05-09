بولندا تستقبل 3 ملايين و260 ألف لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الإثنين - أن 23 ألفا و600 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل 26 ألفا و300 لاجئ فى اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.