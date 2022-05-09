تصريح جديد من اليابان بشأن واردات النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إن بلاده ستوقف ببطء واردات النفط من روسيا مع الحفاظ فى الوقت نفسه على مصالحها فى مشاريع النفط والغاز فى الشرق الأقصى الروسى، وذلك فى الوقت الذى توازن فيه اليابان بين الحاجة إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار مع تقليل اعتمادها على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الافتراضى لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والذى انعقد صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وقال كيشيدا، إن اليابان ستحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ" فى إطار العقوبات الإضافية المفروضة على موسكو لمعاقبتها على تحركاتها العسكرية فى أواخر فبراير ضد جارتها الصغرى، مضيفا: أن "هذا قرار صعب للغاية لكن وحدة مجموعة السبع هى الأكثر أهمية الآن".

وأشار كيشيدا، فى السياق نفسه، إلى أن المشاريع اليابانية فى إقليم سخالين الروسي- وهو جزيرة كبيرة تقع شمال الأرخبيل الياباني- تعتبر حيوية لأمن الطاقة فى بلاده، وأن الحكومة والشركات اليابانية تمتلك حصصًا كبيرة فيها، قائلًا: "سنتخذ خطوات للتخلص التدريجى بطريقة تقلل من الآثار السلبية على حياة اليابانيين وأنشطة الأعمال، لكن خطتنا للحفاظ على مصالحنا فى المشاريع لم تتغير"، فيما لم يذكر كيشيدا جدولا زمنيا محددا لاتخاذ مثل هذه الخطوات واكتفى بقول إن اليابان ستخفض أو توقف الواردات "فى ضوء الواقع".

من جانبه، قال وزير الصناعة اليابانى كويشى هاجيودا: إن اليابان ستحث الدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها، معتبرًا أن التخلص التدريجى من الخام الروسى سيكثف السباق الدولى لتأمين الإمدادات.

ويمثل الإجراء الخاص بوقف واردات النفط الروسى تحولًا كبيرًا بالنسبة لليابان -الفقيرة بالموارد، والتى كانت مترددة فى اتخاذ هذه الخطوة، بينما كانت تحاول تنويع إمداداتها- ولكن أعلنت طوكيو بالفعل أنها ستتوقف أخيرًا عن استخدام الفحم الروسى.

يُشار إلى أن روسيا استحوذت على 3.6 % من واردات النفط الخام اليابانية فى 2021 بعد السعودية والإمارات والكويت وقطر، وقدمت الدول الأربع حوالى 90% من إمدادات النفط بشكل إجمالى.