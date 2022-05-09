عاجل- بوتين: الدول الغربية خططت لغزو روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمة خلال احتفالات عيد النصر الموافق 9 مايو، أن حلف الناتو توسع على الحدود الغربية لروسيا وشكل خطرا علينا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتابع بأن الدول الغربية خططت من أجل القيام بغزو روسيا، مشيرا إلى أنه كان هناك تحضير واسع لحرب غاشمة على دونباس والقرم، لذلك فأن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا كانت ضرورية.

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