العراق: مقتل 3 من عصابات داعش فى عملية عسكرية بكركوك

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لخلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة، إن قيادة القوات البرية وجهاز الاستخبارات العسكرية نفذا عملية عسكرية لتدمير مضافة لعصابات داعش فى محافظة كركوك، أسفرت عن قتل 3 من عناصر داعش كانوا بداخلها.

ومنذ القضاء على تنظيم داعش فى العراق عام 2017، تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية والأمنية لمطاردة فلول داعش الفارين فى أرجاء البلاد والمناطق النائية، وذلك بمشاركة جميع القوات وطائرات القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقى.