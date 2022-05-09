مقتل 3 عناصر أمن في هجوم على مركز اقتراع بالفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 صباحاً - قتل 3 عناصر أمن، اليوم الإثنين، في جنوب الفلبين، حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، على ما أفادت الشرطة في وقت يتوجه الملايين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

ووقع إطلاق النار بعيد بدء الاقتراع في بلدية بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين المتشددين.

وصرح رئيس البلدية السابق ابراهيم مانغوداداتو لوكالة فرانس برس، أن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو.

وأعقب الهجوم انفجارا وقع في وقت متأخر الأحد داخل مركز اقتراع في داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضا وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

بدأ نحو 67 ناخب في الفيليبين الإثنين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يُعدّ نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظاً للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

كذلك تشمل الانتخابات اختيار نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 ومسؤولين منتخبين