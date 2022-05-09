زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 صباحاً - اهتزت المباني لفترة وجيزة في تايبيه عاصمة تايوان، اليوم الإثنين، جراء زلزال قوته 6.1 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، دون أن ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار.

وقال مكتب الأرصاد إن الزلزال كان على عمق 27.5 كيلومتر وكان مركزه قبالة الساحل الشرقي لتايوان في منتصف المسافة تقريبا بين ساحل مقاطعة هوالين وجزيرة يوناجوني بجنوب اليابان.

وأضاف أن السكان شعروا بالزلزال في أنحاء تايوان.

تقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء زلزال هز جنوب الجزيرة عام 2016، بينما أودى زلزال قوته 7.3 درجة بحياة أكثر من ألفين في عام 1999.