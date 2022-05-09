روسيا: لدينا ما يكفي من صواريخ وذخائر عالية الدقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 09:28 صباحاً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن موسكو تطوّر صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية، بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين.

وأكد بوريسوف أن روسيا تطور جيلاً جديداً من الصواريخ الفرط صوتية، وأن موسكو لديها مخزون كاف من الصواريخ عالية الدقة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد قال في مارس/آذار إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة.