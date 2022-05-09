الاتحاد الأوروبى يتحدث عن الأموال الروسية المجمدة

جدة - نرمين السيد - قال بوريل فى تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الولايات المتحدة فرضت فى وقت سابق رقابتها وسيطرتها على مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للبنك المركزى الأفغانى، وذلك لاستخدامها جزئيا للتعويضات المحتملة لضحايا الإرهاب، فضلا عن المساعدات الإنسانية للبلاد، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن النظر فى خطوات مماثلة للتصرف مع الاحتياطيات الروسية.

وأضاف بوريل: "من جانبى أويد ذلك، لأنه منطقى للغاية"، مشددا على أن مسألة تمويل إعادة إعمار أوكرانيا هى إحدى القضايا السياسية الرئيسية، بالنظر إلى "المبلغ الهائل من المال" الذى يجب أن يخصص لذلك.