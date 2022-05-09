عاجل- زلزال مدمر يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وكان زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر قد وقع فى 23 مارس الماضى، جنوب مقاطعة "هوالين" شرقى تايوان، وفى غضون دقائق، أعقبه زلزال آخر بقوة 6.1 درجة، ثم زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

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