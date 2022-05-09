كورونا فى الهند.. كوفيد يواصل حصد الأرواح (أرقام)

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحة الهندية إنه تم تسجيل 3207 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 43 مليونا و105 آلاف و401 حالة.
وحسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، تم أيضا تسجيل 29 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 524 ألفا و93 حالة .
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة النشطة فى الهند يبلغ حاليا 20 ألفا و403 حالات؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و560 ألفا و905 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 3410 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية
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