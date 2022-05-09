مقتل 3 أشخاص فى هجوم على مركز اقتراع جنوب الفلبين

ووفقًا لـ"فرانس برس"، جاء إطلاق النار بعد بداية الاقتراع فى بلدية بولوان فى جزيرة مينداناو، حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين، والإسلاميين.
وبحسب الوكالة، قال رئيس البلدية السابق، إبراهيم مانجوداداتو، إن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار، فيما أصيب حارس رابع فى الهجوم، حسبما أفاد رولدان كونتونج، المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماجينداناو.
ويأتى الهجوم بعد انفجار داخل مركز اقتراع فى داتو أونساى فى جزيرة مينداناو أيضا، فى وقت متأخر مساء أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة 9 بجروح.
ويتوجه نحو 67 مليون ناخب فلبينى، اليوم الإثنين، للإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس جديد للبلاد فى اقتراع يتصدره نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس، الذى يعد المرشح الأوفر حظا للفوز.
وتشمل الانتخابات الفلبينية اختيار نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام المقاطعات الـ81، ومسؤولين منتخبين آخرين.
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