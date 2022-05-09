بريطانيا تفرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، قرارًا بشن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا بسبب النزاع فى أوكرانيا، بما فى ذلك حظر الصادرات التى تستهدف الصناعة الروسية، ورفع الرسوم الجمركية على البلاديوم.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزيرة التجارة الدولية، آن-مارى تريفليان، فى بيان لها: "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدًا من الضرر بآلة الحرب الروسية". ومن المقرر أن تزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، خاصة على البلاتين والبلاديوم المستخدمين فى صناعة السيارات. ويشمل حظر الصادرات بضائع لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة فى روسيا مثل البلاستيك، والمطاط، والآلات. وبحسب الوكالة، قالت الحكومة البريطانية، إن "روسيا هى إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما"، لافتة إلى أن هذه العقوبات تطال بـ1.7 مليار جنيه من البضائع، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المستهدفة بعقوبات تجارية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.

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