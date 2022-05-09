نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن شهر مايو 2022 رابط حساب المواطن الدعم خلال ساعات ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا حديث بين المواطنين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، الآن سوى عن موعد صرف حساب المواطن شهر مايو، بعد أن أعلن البرنامج عن نتائج أهلية الدفعة 54 منذ أيام، كما أعلن البرنامج عن عدم تقديم أو تأخير الصرف فيسوف يكون في موعده المعتاد، يوم الإثنين الموافق 10 مايو لعدم تعارض الموعد مع أي مناسبة وطنية أو أجازات، ويصرف الدعم للمواطنين وفق ضوابط وشروط محددة تم وضعها، سنقدمها لكم من خلال موقعكم ثقفني داخل المقال، وسنوضح حقيقة أخبار فتح التسجيل أمام مستفيدين جدد.

موعد صرف حساب المواطن

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) May 5, 2022

وضع برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم، وحدد العاشر من كل شهر ميلادي موعداً رسمياً لإيداع مبالغ الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، يتم صرفها مباشراً في هذا الموعد بعد أن تكون نتائج الأهلية قد شملت المستفيد، وفي حالة عدم الأهلية سمح البرنامج للمواطن تقديم اعتراض متضمن المستندات الدالة على أستحقاقه ليتم دراستها والرد عليها.

حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو

كان البرنامج قد نشر تفاصيل دعم الدفعة 53 شهر إبريل الماضي، وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم إيداع مليار و800 مليون ريال في حسابات المستفيدين من الدعم، وأشار إلي أن المستفيدين بلغ عددهم 10.3 مليون مستفيد، وقال أن إجمالي التعويضات عن الدفعة السابقة بلغ 25 مليون ريال.

توقيت صرف حساب المواطن تنازلي

شروط أستحقاق دعم حساب المواطن

أولاً أن يكون المواطن المستفيد من الدعم سعودي الجنسية. أن يكون يقيم بصورة دائمة على الأراضي السعودية. أن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن. أن لبا يقل السن عن 18 عام ميلادي، وأن لا يكون يمتلك أي عقارات أو أصول مرتفعة الثمن. لا يقيم في أي من دور الرعاية التابعة للدول أو السجون. من محدودي الدخل المن\بق عليهم شروط الحد الأدنى للاستحقاق وهو 3000 ريال في الشهر.

رابط حساب المواطن

الدخول على رابط البرنامج ca.gov.sa.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

الضغط على استعلام لتظهر تفاصيل النتيجة في الحال.

أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن

من أهم أسباب توقف الدعم هو عدم تحديث المواطن للبيانات التي تطرأ على حالته فيجب على المواطن المستفيد تحديث بياناته باستمرار والإفصاح عن دخله أول بأول في حال حدوث تغير عليه.