نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في المجلس الطبي العام في دولة الكويت 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد المجلس الطبي، لا يمكن الاستفادة من خدمات المجلس الطبي العام في دولة الكويت إلا بالحصول على موعد مسبق عبر الأنترنت، ومن الممكن حقاً طلب موعد من خلال الموقع الخاص لوزارة الصحة الكويتية بالدخول عليه، ليتمكن المستفيد من إختيار نوع الخدمة، في إطار تعبئة المعلومات التي تخصه، جدير بالذكر ان المجلس الطبي محل نقاشنا يسمح بما يصل الى 200 موعد/يومياً

وزارة الصحة الكويت المجلس الطبي العام

أصبح من الممكن الآن على المراجعين التوجه إلى موقع وزارة الصحة على شبكة الأنترنت من أجل جدولة مواعيدهم من خلال خدمة الحجز لكي يحصوا على شفرة مواعيدهم، سيكون من الجيد إتباع التعليمات التالية للتعرف كيف يمكنك حجز موعدك للاستفادة من الخدمات الطبية من المركز الطبي في مدينة صباح الطبية فعلى سبيل المثال- يمنحنك خدماته في التعيينات الجديدة، والمجالس الطبية والتقارير، الفحوصات.

نظام مواعيد المجلس الطبي الصباحة

يقدم المجلس الطبي العام، أحدث منظومة حجز مواعيد الكترونية، مما يسمح بأخذ موعد مسبق يحدد من قبل المستفيد ويكون هو يختار تاريخه ووقت هذا الموعد لإجراء مراجعة المجلس الطبي وفق موعد محدد مسبقاً عبر الأنترنت– والتي تعد أساساً وشرطاً للاستفادة من الخدمات الطبية التي يزودها المجلس الطبي الكائن في منطقة الصباحية الصحية التخصصية، ومع الإنتقال الى نظام المواعيد الالكتروني أصبح من الممكن تنظيم زيارات المراجعين وتقليل تواجدهم في غير الأوقات المواعيد المخصصة لهم، بما يخدم التمتع بمناخ صحي في إطار تفعيل الإجراءات الصحية التي تحول دون انتشار فيروس كورونا بين المراجعين بشكل عام، كما ان الموعد الالكتروني سيدفع نحو تعزيز الإمكانيات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ما يجب القيام به من أجل حجز موعد في المجلس الطبي العام في منطقة الصباحية الصحية

وزارة الصحة في الكويت سهلت الوصول الى نظام الحجز الخاص بمواعيد المجلس الطبي العام في دولة الكويت.. وأوضح التواصل الحكومي كيفية طلب موعد عبر إتباع الخطوات التالية لغرض استكمال تعبئة نموذج الخاص بالحجز قبل إرساله

الدخول الى موقع وزارة الصحة الرسمي ثم اختيار طلب موعد بالمجلس الطبي

حدد نوع الخدمة المراد الاستفادة منها في المجلس الطبي الكويتي وذلك باختيارها من قائمة الخدمات المتاحة أمامك.

إدخال الرقم المدني، إدخال رقم الكتاب

إدخال الاسم ورقم الهاتف، حدد وظيفتك، جهة العمل

الضغط على زر إرسال

رابط حجز موعد المجلس الطبي الصباحية

تم تدشين رابط حجز موعد المجلس الطبي ضمن روابط وزارة الصحة الكويت، وبالولوج للرابط المرفق سوف يتمكن الافراد من ملئ نموذج المواعيد الظاهر في مقدمة الشاشة، وبمجرد إكمال الخطوات اللازمة للحجر الموضحة في الفقرة السابقة والضغط على إرسال سيتم اكتمال الحجز وإظهار جميع تفاصيله بحيث يتعين جلبه معك كمراجع، وإبرازه للموظفين عندما تكون متواجداً في المركز الطبي الكائن في منطقة الصباح الطبية للاستفادة من الخدمات الطبية المختلفة مثل التعيينات الجديدة، والمجالس الطبية والتقارير، الفحوصات.