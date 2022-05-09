كورونا فى نيوزيلندا.. أرقام مرعبة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وارتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 996 ألفا و417 إصابة. وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس حتى الآن بلغ 812 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة فى البلاد 52 ألفا و999 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 942 ألفا و606 حالات.

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