الصين تسجل رقما مفزعا من إصابات كورونا خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين تسجيل 401 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 322 حالة فى مدينة شنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.





وإلى جانب شنغهاي، سجلت 6 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات فى البر الرئيسى الصينى إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما فى ذلك 33 حالة فى بكين و 28 حالة فى جوانجدونج. كما سجلت شنغهاى 3625 إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالى 3859 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا فى البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الأحد، كلها فى شنغهاي.

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