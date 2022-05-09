كييف تقطع بث القنوات الروسية والمولدوفية فى أوديسا

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "إدارة منطقة أوديسا ولحرمان المواطنين من الوصول إلى الرأى الآخر حول العملية العسكرية الروسية، حظرت عمل الشركات التى تنقل بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية".
وأضاف: "أجبروا المواطنين على تفكيك معدات التقاط بث الأقمار الصناعية".
وأشار ميزينتسيف إلى أن "مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن مواطنى أوكرانيا حول الوضع الكارثى الحالى فى بلادهم".
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