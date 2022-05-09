خصومات قوية ومميزة على جميع المنتجات في العثيم

العثيم السعودية يقدم عروض وتخفيضات لا يوجد مثلها في باقي العسيرات على السلع الغذائية، خاصة الألبان ومنتجاتها، والأرز، والبسكويت، والسمن وغيرهم من السلع التي تلزم كل بيت، مما يجعل الإقبال عليه من قبل الرجال والنساء بشكل كبير، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية اليوم

أرز بسمتي وزنه 10000 كجم من العائلة، وأرز بسمتي وزنه 5 كجم من جرين فارمز كرنل، وأرز مصري وزنه خمسة كيلو من جرين فارمز، وتونة قطع وزنها 175 جم من جرين فارمز، وأرز بنجابي وزنه 10كجم من المها، وزيتون أسود وزنه ربع كيلو من ايديال، وحليب سائل وزنه 170مل من بوني، وشوكولاتة رقائق حليب وزنها 425 جم من هرشيز، وحليب وزنه 900جم من أنكور دايجستف بلس، وشيرة شوكولاتة وزنها 950 جم من هرشيز، وحليب سائل وزنه 1800 جم من أنكور، وسمن نباتي وزنها لتر من مازولا، وشوفان رقائق كاملة وزنه كجم من هناء، وحليب سائل كامل الدسم وزنه لتر وربع من المراعي، وجبن قشطة مربعات وزنها 450 جرام من المراعي، وزبادي بالفراولة وزنه 150جم من المراعي، وحليب سائل مركز وزنه 170مل من المراعي، وكريمة طبخ وزنها لتر من المراعي، وجبن فيتامينات مثلث وزنها 120جم من المراعي.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية اليوم

سمن نقي وزنها 800 جم من المراعي، وزيت زيتون بكر وزنه 250مل من المراعي، وكورن فليكس وزنه 750جم من كلوقز ابو ديك، وشبيهة جبن وزنها 900جم من البقرات الضاحكة، وذرة كامل وزنه 340جم من ليبيز، وفاصوليا بالصلصة مطبوخة من ليبيز، وشرائح شيبس وزنها 70جم من برينجلز، وتونة ناعمة وزنها 80جم من قودي، وكاتشب طماطم طبيعي وزنه 950جم من قودي، وعلك نعناع وزنه 84جم من ريجليز، وحلوى حامض وزنها 174 جم من سكيتلز، وكيك شوكولاتة وزنه 300جم من جالكسي، وشوكولاتة وزنها 50جم من سينكرز، وبسكويت مالح وزنه 46جم من ريتز، وكريمة مزينة وزنها 72 جرام من دريم ويب، وقراميش ذرة وزنها 125 جرام من بيوقلز، وقراميش ذرة بالجبن وزنها 18 جرام من بيوقلز، وخليط بانكيك وزنها 90جم من بيتي كروكر.