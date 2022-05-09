نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول المديرية العامة لحرس الحدود 1443 على رتبة جندي للكادر النسائي في المقال التالي
نتائج القبول المديرية العامة لحرس الحدود 1443 تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية لجميع المتقدمات بالطلبات إلكترونيًا على وظائف حرس الحدود رتبة جندي للكادر النسائي والذي تم التسجيل فيها يوم السبت الموافق 19 مارس 2022 الموافق 16 شعبان 1443هـ من الساعة العاشرة صباحًا وانتهى التسجيل بها يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 الموافق 21 شعبان 1443هـ، طبقًا لشروط التسجيل والقبول على الوظائف العسكرية الشاغرة لحاملات شهادة الثانوية العامة ومايعادلها، وللاستعلام عن أسماء المقبولات التوجه للرابط الرسمي الإلكتروني أبشر توظيف https://jobs.sa لمعرفة نتائج القبول.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول المديرية العامة لحرس الحدود الكادر النسائي 1443
في نفس السياق السابق ذكره للمتقدمات إلكترونيًا بالوظائف النسائية في حرس الحدود 2022 بإمكانهن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر وظائف حرس الحدود.
- يلي ذلك القيام بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكتابة الرقم السري وكلمة المرور.
- كذلك القيام بكتابة رقم الطلب الذي تم استلامه عند التسجيل.
- في النهاية القيام بالضغط على أيقونة استعلام نتيجة القبول وستظهر أمامك على الشاشة أسماء المقبولين في وظائف حرس الحدود نساء 1443.
شروط وظائف المديريه العامه لحرس الحدود نساء 1443
وعن شروط الوظائف العسكرية الكادر النسائي بالمديرية العامة لحرس الحدود التي تم ذكرها في الإعلان عن وظائف حرس الحدود نساء 1443 هي كالتالي:
- أولًا يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأت خارج المملكة أثناء أداء والدها لخدمة المملكة خارجها.
- كذلك شرط أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى.
- كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك كشرط أساسي من شروط شغل الوظيفة وألا تكون المتقدمة حكم عليها بإدانتها بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
- أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص.
- كذلك أن يكون وزن المتقدمة مع طولها متناسبين وفق اللائحة الطبية.
- كما يشترط ألا تكون متزوجة بغير سعودي.
- أيضًا أن تكون هويتها الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم للالتحاق بالوظيفة.
- كذك يجب ألا تكون موظفة بأي جهة حكومية وألا تكون قد سبق لها التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة.
- في النهاية يجب أن تجتاز المتقدمة كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بالوظيفة الشاغرة.
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