نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022 عبر منصة متى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022، تزداد مؤشرات البحث على محرك جوجل عن كيفية الحصول على موعد في وزارة الخارجية مكتب التصديقات فهو أمر مهم لأن لا يمكن الاستفادة من تلقي خدمات التصديقات بأنواعها إلا بوجود موعد مسبق عن طريق الأنترنت.

وزارة الخارجية

وتأتي خدمة المواعيد لمعالجة مشكلة التكدس في فروع الوزارة وذلك سعياً لتنظيم الزيارات بما يقلل تواجد المراجعين دفعة واحدة وبما يلبي تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها من طرف الخارجية بكل فروعها مثل برج التحرير، صبحان الشويخ، وغيره، فمن الآن أصبح ممكناً تعيين موعد للقدوم الى التصديقات وتحديد ذلك الموعد ، وفق الفرع ،والوقت ، والتاريخ، وهي خدمة متوفرة عبر منصة طلب المواعيد الرسمية في دولة الكويت ومقدمة للكّل سواء مواطنين او مقيمين.

وتتمثل أهمية التصديقات من وزارة الخارجية الكويتية في العمل على المصادقة على الشهادات والتوكيلات والأختام على أنواع من المستندات التي تحتاج إضفاء القانونية عليها، وفيما يلي ننشر ما وضعته وزارة الخارجية الكويتية من إجراءات للحصول على موعد في وزارة الخارجية التصديقات عبر منصة متى الحكومية التي تم إتاحتها لطلب موعد مجدول في العديد من الجهات الحكومية.

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معروف أهمية مكتب تصديقات وزارة الخارجية لكونه يقدم العديد من خدمات التصديقات على الوثائق الرسمية لذا ستحتاج الى موعد تصديقات وزارة الخارجية نظراً لأن النظام يقتضي الحصول على موعد مسبق من المستفيد لحضوره الى احد مكاتب قسم التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، لخدمته ، ويقتضى من المتعامل سواء مواطن او مقيم إختيار موعده الأنسب في الفرع المفضل- ومن الآن فصاعداً ستكون منصة متى خياراً لطلب المستفيدين مواعيدهم في مكاتب التصديقات وفي ذلك يرجى زيارة منصة متى( https://meta.e.gov.kw) واختيار خدمات وارة الخارجية الكويت لطلب موعد مسبق بعد الدخول بحسابات المستخدمين بالرقم المدني وكلمة السر

هنا تعليمات الحصول على موعد لوزارة الخارجية

تعهد وزارة الخارجية الى موظفيها القيام بالتصديقات بترتيب موعد الكتروني، من قبل المستفيد- ويمكن معرفة طريقة حجز موعد التصديقات في مركز التصديقات الرئيسي في الشويخ او احد الفروع بخطوات سهلة شرحتها الوزارة وتتلخص بالقيام بما يلي، هي

الذهاب الى موقع وزارة الخارجية الكويتية ثم النقر على الخدمات القنصلية

الضغط على خدمة حجز موعد لخدمة التصديقات

تقوم الآن بإدخال الرقم المدني التابع لك، بالإضافة لرقم الهاتف

أختر واحداً من فروع الوزارة الذي يلائمك لإنجاز خدمتك اثناء وصولك.

مراعاة اختيار المكتب المناسب لمعاملتك وهو مكتب التصديقات.

يتم استكمال طلب الحجز بتحديد فترة المراجعة صباحية او مسائية واختيار تاريخ الموعد وفي أي وقت يكون، لتحصل بالنهاية على معرف باركود عبر مسحة QR. او الاحتفاظ بالباركود كصورة على جهازك الذكي.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022

دشنت وزارة الخارجية الكويتية التصديقات رابط المواعيد ضمن الروابط الداخلية لموقع الوزارة المذكور، وبتسجيل الدخول على الرابط المشار اليه من قبل المواطنين والأجانب يمكنهم تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات السليمة منها الرقم المدني لإكمال الحجر بصورة نهائية، فيتحقق للعميل بعد ذلك الحق في زيارة جميع فروع الوزارة مثل فرع صبحان او برج التحرير في الأوقات الذي اختارها مسبقاً لهذا الحجر على الفضاء الالكتروني. كما تتيح الوزارة على نفس الرابط المذكور خدمة التواصل وتلقي الشكاوى.

ما يجب القيام به من أجل حجز موعد في مكتب التصديقات فروع وزارة الخارجية الكويتية من خلال منصة متى

الآن أصبح من السهل تقديم طلب حجز موعد التصديقات عبر الأنترنت، ابحث عن الخطوات التالية للحصول على موعد مسبق في قسم التصديقات لوزارة الخارجية الكويتي عبر رابط متى والطريقة هي