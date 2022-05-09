الامثل للتمويل تمويل سريع للأفراد والمشاريع بداية من 3 مليون ريال

تقدم شركة الامثل للتمويل الدعم المادي للأفراد والمنشآت بجانب المشروعات التقنية وبرنامج التمويل المضمون الذي وُضع لتجاوز أزمة الكورونا مع إتاحة فترات سداد مرنة. شركة الأمثل للتمويل تقدم الدعم المادي في إحدى صورتين، إما في صورة نقد يتم إيداعه في الحساب المصرفي للفرد أو الشركة أو في صورة تأجير سيارات حتى إكمال مبلغ الدعم وتملكها. هذه البرامج تخص تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما عن دعم المشاريع التقنية، فهو أحدث الخدمات التي تقدمها وتتميز بها مؤسسة الأمثل حيث أنها تدعم التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في المملكة. في هذا المقال سنتعرف على أهم سمات الدعم المقدم من شركة الامثل للتمويل للمشروعات التقنية وكيفية التقديم على طلب التمويل.

مزايا برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية:

يتبع أحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سهلة وسريعة وغير معقدة

مبلغ التمويل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي

مدة السداد تصل إلى عامين

البرنامج تحت إشراف البنك المركزي السعودي

المستندات المطلوبة من الامثل للتمويل المتاجر الإلكترونية:

نموذج طلب التمويل صورة من الهوية الوطنية كشف حساب مصرفي لآخر 12 شهراً صورة من السجل التجاري قد يتم طلب مستندات أخرى طبقاً للحاجة

مزايا برنامج نمو التقنية Tech:

دعم مجال البرمجيات والمنصات الإلكترونية الناشئة

مبلغ تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي

هامش ربح تنافسي ومميز

أقساط شهرية ثابتة طوال مدة التمويل

فترة سداد تصل إلى 3 سنوات

ضمان نسبة 90% من قيمة التمويل ضمن آلية برنامج الكفالة

التمويل يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية

التمويل يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي

المستندات المطلوبة للتقديم على دعم برنامج نمو التقنية:

الامثل للتمويل يشترط التسجيل في منصة تك للاتصالات وتقنية المعلومات نموذج طلب التمويل صورة من الهوية الوطنية صورة من السجل التجاري كشف حساب مصرفي لآخر 12 شهراً صورة من عقد الشركة صورة من القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة مراجعة ومدققة قد يتم طلب مستندات أخرى

طريقة التقديم على الامثل للتمويل:

على الرغم من وجود 6 مكاتب لشركة الأمثل في المدن الكبرى بالرياض والتي يمكن تقديم طلبات التمويل من خلالها، إلا أن الطريقة الأسهل والأكثر شيوعاً هى التقديم عبر البوابة الإلكترونية من المنزل ودون الحاجة للانتقال عن طريق اتباع الخطوات التالية:

افتح البوابة الإلكترونية لمنصة الأمثل

من أسفل الصفحة اختر “تمويل المتاجر الإلكترونية” أو “تمويل نمو التقنية” من قائمة المنتجات

تحرك لأسفل الصفحة الجديدة حتى تصل إلى طلب التمويل الإلكتروني

قم بتعبئة البيانات التالية (اسم الشركة / طبيعة نشاط الشركة / رقم السجل التجاري / الرقم الموحد / تاريخ التأسيس / المدينة / اسم المالك أو المدير / رقم الجوال / المبلغ المطلوب للتمويل / الإيرادات السنوية / فترة التمويل المطلوبة)

ادخل رمز التحقق ثم انقر إرسال

قائمة مكاتب شركة الامثل للتمويل بالمملكة: