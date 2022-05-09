نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الموافق 8/10/1443 الأثنين 9/5/2022 بعد انخفاضه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية اليوم أكد على أن هناك انخفاض في الذهب بالمقارنة بالأيام الفائتة التي شاهدت بشكل كبير استقرار في الأسعار المختلفة للمشغولات الذهبية والجنيهات والعديد من الأشكال التي تتبع الذهب، لذلك حرصنا اليوم على المجيء وتعرفك على الأسعار لهذا اليوم، أنظر إلى الجداول التالية فقط.

سعر الذهب في السعودية اليوم

انخفاض في سعر الذهب اليوم عن الأمس إذا ما حرصنا على القيام بمقارنته، وسنحرص اليوم على القيام بذكر كل ما يخص أسعار الذهب اليوم خلال هذا الجدول المختصر للجرامات والعيارات تعرف عليها لتحصل على المزيد من المعرفة:

عيار الذهب / الوحدة سعر الجرام بالريال سعر الجرام بالدولار سعر جرام الذهب 24 225.82 ريال 60.22 دولار سعر جرام الذهب 22 207 ريال 55.20 دولار سعر جرام الذهب 21 197.59 ريال 52.69 دولار سعر جرام الذهب 18 169.36 ريال 45.16 دولار سعر جرام الذهب 14 131.73 ريال 35.13 دولار

سعر جنية الذهب في السعودية اليوم

يجب أن تعرف أهم شيء يجب أن تبدأ في التعرف عليه هو القيام برؤية ثمن شراء جنيهات الذهب وهذا لأن نسبة المصنعية قليل للغاية إذا ما قمت بمقارنته مع المشغولات الذهبية، لذلك تعرف الآن سعر الجنيه بأشكاله وعياراته المختلفة ويمكنك الحصول على فكرة عن الأسعار التي انخفضت لليوم خلال هذا الجدول:

عيار الجنيه الذهب أو الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 24 1,806.55 ريال 481.75 دولار سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 22 1,656.01 ريال 441.60 دولار سعر جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 1,580.74 ريال 421.60 دولار

سعر سبائك الذهب اليوم

خلال الجدول يمكنك التعرف على أسعار سبائك الذهب في يوم 9/5/2022 بجميع الأوزان من أول واحد جرام إلى ما لا نهاية حسبما يتم طرحه داخل سوق الذهب في السعودية، أنظر إليه لتتعرف على ما تريد: