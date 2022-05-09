نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: الدفعة 54 شهر مايو 1443 وموعد الصرف للمستحقين وكيفية تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن: الدفعة 54 شهر مايو 1443 أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة 54 من حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية الخاصة بشهر مايو 2022، وهذا ما تم التصريح به على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أنه من المقرر صرف هذه الدفعة المستحقة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 مايو 2022، وسوف نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الخبر باستفاضة.

برنامج حساب المواطن بالسعودية

ضمن جهود الحكومة السعودية في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين السعوديين، ورفع مستوى المعيشة الخاص بهم، ومساعدة الفئات المحتاجة، قامت الحكومة السعودية بإنشاء برنامج إلكتروني يتيح تقديم المساعدات، والقروض والمنح الدراسية لأبناء شعبها، وذلك لسد الفجوة بين أبناء المجتمع السعودي ككل.

موعد صرف الدفعة 54 من حساب المواطن بالسعودية

يتم صرف الدفعات الشهرية للمستفيدين من حساب برنامج حساب المواطن كل يوم 10 من كل بداية الشهر، وأراد المستفيدين من هذا البرنامج صرف المبلغ المستحق قبل بداية عيد الفطر المبارك، لسد احتياجات العيد وشراء مستلزماتهم، ولكن الحكومة السعودية لم توافق على هذا الطلب وأصرت على صرف الدعم في الوقت المحدد له من كل شهر، وسوف يتم صرف الدفعة 54 من هذا البرنامج في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو الحالي 2022.

طريقة تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

لطلب تحديث بيانات الأشخاص المستفيدة من الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، يتم ذلك من خلال عدة خطوات:

لا بد من التسجيل على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة وهو https://ca.gov.sa/

عقب ذلك يتم تسجيل الاسم والباسورد الخاص بالمستفيد.

ثم إدخال رمز التحقق، والضغط على تعديل الطلب.

يتم تحديث بيانات الشخص المستفيد والذي يرغب في تحديثها.

وأخيرا يتم تقديم الطلب مرة ثانية بعد أن يتم تحديثه.

طريقة إضافة تابع جديد لبرنامج حساب المواطن

لإضافة شخص جديد تابع لحساب المواطن، لابد من إتباع تلك الخطوات الهامة والضرورية وهي: