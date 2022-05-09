الشعب الفلبينى يدلى بأصواته لانتخاب رئيس جديد

جدة - نرمين السيد - وفتحت مراكز الاقتراع السادسة صباحا ومن المقرر أن تغلق السابعة مساء. وبعد نحو أربعين عاما على إطاحة والده ونفى العائلة، يبدو ماركوس الابن متجها لتسجيل عودة لافتة إلى الساحة السياسية. ويتنافس على خلافة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتى عشرة مرشحين، فى استحقاق يرى فيه كثر لحظة مفصلية للديمقراطية فى البلاد. ويبدو أن التنافس الجدى سيكون محصورا بين ماركوس الابن ونائبة الرئيس المنتهية ولايته لينى روبريدو.

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