العالم اليوم - القوات الروسية تتقدم في دونباس واستمرار معركة أزوفتسال

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تتقدم في دونباس واستمرار معركة أزوفتسال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 07:18 صباحاً - يبدو أن القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالية لها في لوغانسك في طريقها لمحاصرة مدينة سيفرودونيتسك بعد أن انسحب لواء أوكراني كامل من ليسيتشانسك القريبة، فيما سيطرت قوات تابعة للزعيم الشيشاني رمضان قديروف على مدينة بوباسنايا في إقليم لوغانسك.

إذ وفقا لما أعلنه سفير جمهورية لوغانسك في روسيا، روديون ميروشنيك، في بيان نشره على حسابه في تيليغرام، أن لواء كاملا تابعا للقوات الأوكرانية انسحب من مدينة ليسيتشانسك، التي تقع إلى الجنوب الغربي من سيفرودونيتسك، بعد سلسلة من الاشتباكات، كما أفادت وسائل إعلام روسية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن سيطرة قواته الخاصة على مدينة بوباسنايا في لوغانسك.

وتقع بوباسنايا إلى الشمال من سيفرودونيتسك، التي تعد مدينة محورية في لوغانسك، كما أنها إحدى مدينتين رئيسيتين، إلى جانب كراماتورسك، في إقليم دونباس، الذي تسعى روسيا إلى السيطرة عليه.

تدمير 19 موقعا أوكرانيا

وعلى الصعيد ذاته، أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، عن تدمير 19 موقعا عسكريا مشيرا إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية والغربية في أوكرانيا، في محيط بلدة سوليدار، وذلك باستخدام صواريخ عالية الدقة وفقا لما نقلته نوفوستي عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت تجمعا للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة تشوتشيف، بالإضافة إلى 6 مستودعات للأسلحة، مشيرا إلى أن القصف الروسي أدى إلى مقتل 380 عسكريا أوكرانيا.

قتلى بقصف مدرسة

على الجانب الآخر، قال حاكم لوغانسك، سيرهي غايداي، أمس الأحد، إن هناك مخاوف من مقتل ما يصل إلى 60 شخصا في قصف روسي على مدرسة في قرية في المنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا.

وأضاف غايداي أن القوات الروسية أسقطت قنبلة السبت على المدرسة في بيلوهوريفكا حيث كان يحتمي حوالي 90 شخصا، مما تسبب في اندلاع حريق اجتاح المبنى.

وكتب غايداي في منشور على تطبيق تيليغرام "لا أمل تقريبا في نجاة أي شخص. انفجرت القنبلة التي أُسقطت من الجو في منتصف المبنى.. كان يوجد في المدرسة ما يقرب من 90 شخصا، وتم إنقاذ 27. قُتل حوالي 60 على الأرجح".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تلك الأنباء. ولم يرد أي تعقيب من موسكو على هذا التقرير.

معركة أزوفستال

وفي ماريوبول، دعا نائب قائد كتيبة آزوف الأوكرانية سفياتوسلاف بالامار، المجتمع الدولي إلى المساعدة في إجلاء الجنود الجرحى من مصنع الصلب"أزوفستال"،‭‭‭‭ ‬‬‬‬المترامي الأطراف.

وقال في مؤتمر عبر الإنترنت أمس الأحد "سنواصل القتال ما دمنا أحياء لصد المحتلين الروس".

وقالت الأمم المتحدة إنه تم إجلاء أكثر من 170 مدنيا من منطقة ماريوبول، بحلول الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حوالي 600 بعد مرورهم الآمن خلال عملية إنقاذ استمرت أسبوعا.