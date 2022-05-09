رابط التسجيل برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم جامعة الملك خالد 1444

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برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم التابع لعمادة الدراسات العليا جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية أعلن اليوم الإثنين 8 من شهر شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022 عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا بالجامعة وفق شروط اتقديم والتسجيل وسيتم بدء استقبال طلبات القبول للمراحل التعليمية الثلاثة وهي الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444هـ، مع العلم أن الموعد الرسمي لانتهاء عمليات التسجيل والقبول يوم السبت 21 مايو 2022 الموافق 20 من شهر شوال 1443هـ، كذلك فالتسجيل متاح للسعوديين والمقيمين على أراضي المملكة من غير السعوديين.
جامعة الملك خالد برنامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1444
إضافة لما سبق فقد أوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن التقديم متاح للسعوديين وكذلك الغير سعوديين المقيمين على أراضي المملكة، بشرط أساسي أن تكون إقامتهم سارية المفعول، كما دعى المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات وأيضًا نتائج الترشيح للقبول عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة https://registration.kku.edu.sa/kku//init وحساباتهما على وسائل التواصل.
طريقة التسجيل الإلكتروني في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم 1444
إضافة لما سبق فلراغبي الالتحاق بجامعة الملك خالد في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم اتباع الخطوات التالية:
- أولًا الدخول على رابط جامعة الملك خالد عمادة الدراسات العليا للتقديم والتسجيل.
- كذلك اختيار اللغة المناسبة ومن ثم النقر على خانة القبول، والتوجه إى أيقونة طلب قبول دراسات عليا.
- بعد القيام باختيار النوع يتم النقر على أيقونة طلب قبول جديد.
- أيضًا القيام بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر، ثم الضغط على كلمة دخول.
- يلي ذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، من الدرجة العليمة والسجل المدني ونوع الدراسة والنقر على التالي.
- القيام بتعبئة كافة الحقول الإجبارية والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
#فيديو
حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn
— جامعة الملك خالد (@kkueduksa)
#فيديو— جامعة الملك خالد (@kkueduksa) April 7, 2022
حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn
- الآن ستظهر أمامك على الشاشة اختيارالمدينة الجامعية بالقرعاء للطلاب أوالمجمع األكاديمي بأبها للطالبات.
- كذلك ستظهر اختيار الكلية ، واختيار رغبات الطالب حيث تظهر الرغبات المتوافقة مع الشروط التي حققها المتقدم، ودرجات الاختبارات المطلوبة.
- أيضًا ستظهر شاشة رغبات الطالب بناء على ما تم إدخاله من قبل المتقدم في الخطوات السابقة.
- ثم القيام بتحميل الوثائق والمستندات المطلوبة، وللتأكد من صحة تحميل الوثائق يتم النفر على أيقونة اظهار في الشاشة السابقة.
- في النهاية يتم حفظ رقم القبول الإلكتروني الذي حصلت عليه أثناء التسجيل لأهميته عند مراجعتك طلب القبول.
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