جامعة الملك خالد بدء استقبال طلبات الدراسات العليا للعام الجامعي 1444هـ

جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم الإثنين 8 من شهر شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022 عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم من قبل عمادة الدراسات العليا بالجامعة، وسيتم بدء استقبال طلبات القبول للمراحل التعليمية الثلاثة وهي الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444هـ، مع العلم أن الموعد الرسمي لانتهاء عمليات التسجيل والقبول يوم السبت 21 مايو 2022 الموافق 20 من شهر شوال 1443هـ، كذلك فالتسجيل متاح للسعوديين والمقيمين على أراضي المملكة من غير السعوديين.

رابط التقديم العام الإلكتروني جامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444

إضافة لما سبق فقد أوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن التقديم متاح للسعوديين وكذلك الغير سعوديين المقيمين على أراضي المملكة، بشرط أساسي أن تكون إقامتهم سارية المفعول، كما دعى المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات وأيضًا نتائج الترشيح للقبول عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة https://registration.kku.edu.sa/kku//init وحساباتهما على وسائل التواصل.

كيفية التقديم العام الإلكتروني في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم 1444

إضافة لما سبق فلراغبي الالتحاق بجامعة الملك خالد في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على رابط جامعة الملك خالد عمادة الدراسات العليا للتقديم والتسجيل.

كذلك اختيار اللغة المناسبة ومن ثم النقر على خانة القبول ، والتوجه إى أيقونة طلب قبول دراسات عليا .

ومن ثم النقر على خانة ، والتوجه إى أيقونة . بعد القيام باختيار النوع يتم النقر على أيقونة طلب قبول جديد.

يتم النقر على أيقونة أيضًا القيام بكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر، ثم الضغط على كلمة دخول.

يلي ذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة، من الدرجة العليمة والسجل المدني ونوع الدراسة والنقر على التالي .

. القيام بتعبئة كافة الحقول الإجبارية والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

#فيديو

حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn — جامعة الملك خالد (@kkueduksa) #فيديو

حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn — جامعة الملك خالد (@kkueduksa) April 7, 2022