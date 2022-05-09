جامعة الملك خالد تفتح القبول في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم 1444

جامعة الملك خالد متمثلة في عمادة الدراسات العليا بالجامعة أعلنت اليوم الإثنين 8 من شهر شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022 عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم وفق شروط التقديم والقبول كما سيتم بدء استقبال طلبات القبول للمراحل التعليمية الثلاثة وهي الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1444هـ، مع العلم أن الموعد الرسمي لانتهاء عمليات التسجيل والقبول يوم السبت 21 مايو 2022 الموافق 20 من شهر شوال 1443هـ، كذلك فالتسجيل متاح للسعوديين والمقيمين على أراضي المملكة من غير السعوديين.

الرابط الرسمي لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم جامعة الملك خالد 1444

إضافة لما سبق فقد أوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن التقديم متاح للسعوديين وكذلك الغير سعوديين المقيمين على أراضي المملكة، بشرط أساسي أن تكون إقامتهم سارية المفعول، كما دعى المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة متابعة أخبار القبول والاختبارات والمقابلات وأيضًا نتائج الترشيح للقبول عبر رابط الموقع الإلكتروني للجامعة والعمادة https://registration.kku.edu.sa/kku//init وحساباتهما على وسائل التواصل.

#فيديو

حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn — جامعة الملك خالد (@kkueduksa) #فيديو

حقق طموحك بالالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا النوعية..#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/ZqTe9MnAyn — جامعة الملك خالد (@kkueduksa) April 7, 2022

خطوات التسجيل الإلكتروني في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم 1444

إضافة لما سبق فلراغبي الالتحاق بجامعة الملك خالد في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم اتباع الخطوات التالية: