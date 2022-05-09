كييف تطقع بث القنوات الروسية والمولدوفية فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية فى مدينة أوديسا حظرت بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية، وتجبر المواطنين على إزالة أجهزة استقبال البث الفضائي.





وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "إدارة منطقة أوديسا ولحرمان المواطنين من الوصول إلى الرأى الآخر حول العملية العسكرية الروسية، حظرت عمل الشركات التى تنقل بث القنوات التلفزيونية الروسية والمولدوفية".

وأضاف: "أجبروا المواطنين على تفكيك معدات التقاط بث الأقمار الصناعية".

وأشار ميزينتسيف إلى أن "مثل هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن مواطنى أوكرانيا حول الوضع الكارثى الحالى فى بلادهم".