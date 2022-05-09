الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة وصفر حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية -فى بيان- أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٩٨ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣٦٣ شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة. وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

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