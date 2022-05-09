الجزائر تواصل هزيمة كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة، مع عدم وجود أى حالات وفاة بـ فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات بـ كورونا بلغ 265 ألفا و798 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و363 شخصا، لافتة إلى أن العدد الإجمالى للوفيات استقر عند 6 آلاف و875 حالة.