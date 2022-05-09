البيت الأبيض يهاجم بوتين: الرئيس الروسى لم يمنح العالم سببا للوثوق به

جدة - نرمين السيد - وأضاف مسؤول بارز فى الإدارة الأميركية فى تصريح صحافى نشر البيت الأبيض نصه، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تفكّر بمسألة رفع العقوبات.

كما لفت إلى أن واشنطن لم تبرم أى صفقة مع روسيا بشأن العقوبات دون وجود أوكرانيا على الطاولة.

ورجّح أن الظروف فى السوق قد تؤثر على كيفية رفع العقوبات.

جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت، الأحد، بحظر أو إلغاء تدريجى لواردات النفط الروسي.

واعتبر أن هذا القرار سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسى الذى يغذى اقتصاد بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه، وفق قوله.