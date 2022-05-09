مقتل 52 شخصا بهجوم مسلح شمال شرقى الكونغو

جدة - نرمين السيد - وقال موقع 7sur7 الكونغولى إن "52 شخصا قتلوا فى هجوم نفذه ميلشيات تابعة لجماعة "التعاون من أجل تنمية الكونغو"، فى منطقة دجوغو بإقليم إيتورى مساء الأحد"، مشيرا إلى أن الحصيلة تم تأكيدها من الإدارة المحلية فى الإقليم.
وقال عمدة مونغوالو جان باير بيكيليسيندى فى تصريح للموقع: "العدو وهو ميليشيا كوديكو التى هاجمت قرى كابلانغيت الواقعة على بعد 7 كيلومترات من مونغوالو، وتحديدا فى موقع التعدين فى قطاع بنيالى كيلو".
وأضاف: "الحصيلة المبدئية أظهرت 52 قتيلا وأكثر من 100 مواطن مختفي، ونهب العديد من الممتلكات".
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