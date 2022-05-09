نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة نهاية العام 1443 بالمدارس السعودية الفصل الدراسي الثالث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة نهاية العام 1443 وفق التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية لحميع المدارس سيبدأ بمشيئة الله يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية، والجدير بالعلم أن وفق نظام التعليم العالمي الحديث الذي تبنته الوزارة منذ بداية العام الدراسي 1443 نظام الثلاث فصول فقد تم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث أمس الأحد 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 والذي سيتخلله إجازتين مطولتين بعد اجازة عيد الفطر، وستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022.

وزارة التعليم اجازة نهاية العام 1443 وفق نظام الثلاث فصول دراسية 222

إضافة ما سبق ذكره الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 1443 تخللته العديد من الاجازات الرسمية للمدارس نذكرها كالتالي:

أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.

ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.

يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ.

التعليم السعودي مواعيد عودة دوام المدارس حتى اجازة نهاية العام 2022

في نفس السياق السابق أكدت فعودة وانتظام دوام المدارس في شهر شوال 2022 بدأ أمس الأحد في موعده الطبيعي اليومي 9 صباحًا مع الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة ونظام التعليم المرن.

وزارة التعليم الفصول الدراسية ثلاث فصول 2022

كذلك أوضحت من قبل وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية بيومان على تطبيق ذلك النظام من العام الدراسي 1443 فالنظام العالمي بتقسيم الدراسة ثلاث فصول يهدف إلى:

أولًا رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.

كذلك يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية، مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.

في النهاية يعمل على ورفع الكفاءة التعليمية وفق المنظومة العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بالتفاصيل جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي

في الختام أوضحت وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: