نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو وخطوات تحديث حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة عن تفاصيل موعد صرف رواتب ودعم حساب المواطن الدفعة الـ 54 لشهر مايو 2022، حيث يعتبر برنامج حساب مواطن من أهم البرامج التي توفرها الحكومة السعودية للكثير من المواطنين الذين يُعدون تحت خط الفقر أو للأسر ذوي الحاجة إلي مساعدات مادية شهرية لتلبية احتياجاتهم المعيشية، ويمكنك التعرف علي رقم حساب المواطن المجاني وهذا إذا كان لدى المواطن أي استفسارات أو مشاكل يواجها وتريد التواصل مع الدعم الفني الخاص بحساب المواطن، لذلك ومن خلال مقالنا هذا نوفر لكم موعد صرف دعم حساب المواطن لهذا الشهر، كما سوف نوضح لكم كيفية تحديث حساب المواطن بخطوات سهلة.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو

وضح برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موعد صرف رواتب ودعم شهر مايو 2022 سوف يكون يوم الثلاثاء 09-10-1443هـ الموافق 10 مايو 2022، أي أنه يتبقى علي صرف المعاشات الخاصة بحساب المواطن يوم واحد فقط وعلى من لم يقوم بتحديث بيانات حسابه الشخصي الرجاء تحديث جميع البيانات الخاص من خلال الموقع الرسمي وسوف نوضح خطوات تحديث البيانات في هذه المقالة.

تقديم شكاوي حساب المواطن

يمكن لكل مواطن يريد تقديم شكوى تتعلق بحساب المواطن، أن يقوم بالاتصال على رقم 19912 وتقديم الشكوى المرغوب فيها، وقد كشف حساب المواطن عن إيداع 1.8 مليار ريال للمستفيدين الذي انتهوا من اكتمال الطلب الخاص به، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم معظم الشروط نحو 10.3 مليون، واستمر 53 شخصاً في الدفع، كما وصل إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأخيرة نحو 25 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي مبلغ المستحقين من النظام منذ انطلاقه نحو 116 مليار ريال.

خطوات تحديث حساب المواطن 1443

لكي يقوم المواطن من تحديث الحساب الشخصي في برنامج حساب المواطن عليه اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي حساب المواطن والقيام بتسجيل الدخول إلي الحساب الخاص بك، من خلال إدخال البيانات الشخصية وادخال رمز التحقق بشكل صحيح.

ثم النقر علي أيقونة دخول.

الانتقال إلي خانة استكمال الطلب.

القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

اتباع الخطوات مع الموقع وأخيرا قم بالنقر على تحديث.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

إليكم خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية وفقا للخطوات الموضحة:-