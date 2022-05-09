استقالة مسؤولة بـ الأمم المتحدة.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، عقب خضوعها للتحقيق على خلفية استثمارات مشكوك فى مصدرها.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه تم قبول استقالة فاريمو بعد أن اتخذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "سلسلة محيرة من القرارات المالية" أدت إلى خسائر بلغت 25 مليون دولار.

وجاء تقرير نيويورك تايمز عقب مقال نشر فى 16 أبريل الماضى عبر المنصة الإعلامية لمجتمع التنمية العالمى للكاتب المقيم فى بروكسل إيليا غريدنيف، بعنوان: "ما الخطأ الذى حدث فى مبادرة الاستثمار المؤثر الطموحة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؟".