كوبا: ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق فى العاصمة هافانا إلى 30 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن طواقم الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا وسط حطام الفندق الكوبي، مضيفة أن فندق "ساراتوجا" الذى شهد الانفجار كان يُعد للافتتاح قريبًا بعد إغلاق استمر لعامين.

وكان المسئولون فى هافانا قد أعلنوا فى وقت سابق مقتل 27 شخصا إثر وقوع الانفجار.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز، إن بلاده ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وترى أن هذه هى الطريقة الوحيدة لحل الصراع الحالى فى أوروبا الشرقية.

وأكد رودريجيز مجددا- بحسب وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية "التزام بلاده بالقانون الإنسانى الدولي"، داعيا جميع الأطراف إلى حماية السكان وأصولهم والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا.