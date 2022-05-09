نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور رابط تسجيل اول ابتدائي في السعودية 2022 – 1444 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل اول ابتدائي حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن افتتاح بوابة التسجيل لطلاب المرحلة الابتدائية في المدارس السعودية المختلفة، حيث سيتم استلام طلبات الالتحاق للعام الدراسي الجديد 1444/2022 إلكترونيًا عبر منصة نور التعليمية، خلال فترة التسجيل المعلنة. تبدأ من تاريخ الأحد 8 مايو 2022 ويستمر التسجيل حتى تاريخ اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول 1444 هـ حسب الضوابط التي تعلنها الوزارة لقبول الطلاب.

طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي 1444

يرغب العديد من أولياء الأمور في القيام بتسجيل طلاب المرحلة الابتدائية البالغون من العمر ستة أعوام، حيث يتم ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم أولاً بالدخول مباشرة إلى نظام نور التعليمي.

يقوم الآباء بتسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال ولي الامر اسم المستخدم ثم يكتب كلمة المرور الخاصة بهم.

انقر فوق أيقونة (تسجيل الدخول).

ينتقل بعد ذلك إلى صفحة خاصة بتسجيل الطفل

سيذهب ولي الامر خيارات (تسجيل طالب جديد).

سيكون مطلوب كتابة رقم هوية الطالب اذاكان سعودي أو رقم إقامته اذا كان من جنسية اخري.

اكتب عن صلة القرابة التي تتواجد بين الطالب وبين ولي الأمر.

قم بكتابة ماهي وظيفة ولي الأمر.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب.

مواعيد التسجيل للأول الابتدائي 2022 – 1444

بحسب بيان وزارة التعليم والتدريب السعودية، والذي قامت خلاله بتحديد مواعيد الالتحاق بالسنة الأولى من المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية على النحو التالي للعام الدراسي القادم (1444 هـ) في السعودية حيث يبدأ التقديم بالنسبة لسنة أولي ابتدائي بداية منتاريخ 8 مايو 2022 ، فقد تم تحديد موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2022 م / 1444 هـ وسيستمر حتى انتهاء شاغر التسجيل المدفوع أو ينتهي الموعد النهائي، ويغلق التسجيل التاريخ هو 17 من شهر ربيع الاول 1444. وذلك حسب جدول التسجيل للمرحلة الابتدائية الأولى ورياض الأطفال في نظام نور على النحو التالي:

رابط تسجيل اول ابتدائي

عزيزي القارىء هل تبحث عن رابط التسجيل الإلكتروني للسنة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث يمكن عبر دخول نظام نور ، حيث يعتبرالموقع المخصص إلى تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية في نظام نور، لمن تنطبق عليهم شروط القبول في السنة الأولى، باتباع طريقة التسجيل الإلكتروني عبر منصة نور التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يتم التسجيل لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية بنظام نور بواسطة أرقام الهوية وليس الأسماء، تم تطوير هذا النظام من قبل وزارة التربية والتعليم حيث تهدف إدارة التعليم إلى إنجاح عملية تسجيل الطلاب من خلال هذه الخطوات وجهود التوعية والخدمة لجميع الأطراف المعنية، ومن بين الأسئلة التي تهم أولياء أمور التلاميذ مؤخرًاهي معرفة طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية.