خطوات تمويل سيارات بنك الرياض السعودي 1443 للمواطنين وشروط التمويل

يقوم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بالبحث عما عن خطوات وشروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443 في المملكة، حيث يُعد تمويل السيارات من خلال بنك الرياض ضمن أكثر الأشياء انتشاراً في مجال تمويل السيارات في السعودية، ويرجع ذلك إلى أن مصرف الرياض يقوم بتقديم مجموعة من البرامج التمويلية الممتازة للمواطن حتي يقوم بامتلاك سيارة سواء للمواطنين أو المقيمين، يقوم بنك الرياض بتقديم العديد من البرامج التمويلية لراغبي امتلاك سيارة من المواطنين، والتي تختلف عن أي برامج لدى المصارف الأخرى، ومن أهم تلك البرامج برنامج التمويل التأجيري للسيارات التي تختلف عن عرض 5050 لامتلاك سيارة بنصف السعر، والتي قد تتشابه مع برنامج التمويل التأجيري للسيارات المستعملة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على الشروط الواجب توافرها للمتقدمين في هذا البرنامج التمويلي، بالإضافة إلى بيان مميزات تمويل سيارات بنك الرياض وخطوات التمويل.

مزايا تمويل سيارات بنك الرياض السعودي 1443

يتميز بنك الرياض بمجموعة من البرامج التمويلية للمواطن السعودي المقيم بالمملكة ومن أهم وأبرز ما يميزها الآتي:

يتوافق بنك الرياض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمنح مصرف الرياض موافقة الفورية على التمويل بشكل فوري، فضلاً عن السير بسرعة كبيرة في إجراءات التنفيذ.

يصل تمويل السيارات من بنك الرياض إلى 500 ألف ريال سعودي.

تقديم فترة سداد تصل إلى 60 شهر.

الحصول على تأمين شامل.

تقديم تفويض داخلي طوال فترة العقد بشكل مجاني.

كما يمنح بنك الرياض الكثير من التسهيلات الأخرى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل سيارات مصرف الرياض

أولاً: شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443 للسعوديين ضمن الجهات المدرجة:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً كحد أدنى.

يجب أن يكون مرتب المتقدم 4000 ريال سعودي في حالة إذا كان راتبه محولاً، أو 6000 ريال سعودي إذا كان راتبه غير محول.

تقديم مدة خدمة 3 أشهر في حالة إذا كان راتبه غير محول، أما بالنسبة للمحول راتبهم فلا يتوجب مدة خدمة.

يجب ارفاق خطاب تحويل الراتب على أن يكون موجهاً إلى بنك الرياض في حالة تحويل الراتب.

ثانياً: شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443 لغير السعوديين:

أن يكون المتقدم منسوباً إلى إحدى جهات العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا تقل مدة خدمته في هذا العمل عن 3 أشهر كحد أدنى.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

أن يكون مرتب الراغب في الحصول على التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي للمحول راتبه، أو 8000 ريال سعودي بالنسبة لغير المحول راتبه.

وجود خطاب تحويل الراتب موجه إلى بنك الرياض.

خطوات تمويل سيارات بنك الرياض للمواطن

يوفر مصرف الرياض للمواطن حلول منوعة لإمتلاك السيارة التي يرغب بها المواطن السعودي مع برامج التمويل التأجيري للسيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتلخص الخطوات الآتية في: