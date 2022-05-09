نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في تأمين تكافل الراجحي الطبي واسعار وانواع التامين المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة يسالون عن اسعار التامين الطبي وانواع التامين المختلفة ومزايا التامين وكيفية التقديم والتسجيل فى التامين الطبي واهم مايميز تامين الراجحي، وسوف نوضح كل هذه التساولات بداخل المقال بالتفصيل لأن هذه الخدمة خدمة استثنائية يحصل عليها العملاء من بنك الراجحي الذي يتميز بأن معاملاته جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على مزايا تأمين تكافل الراجحي الطبي، والخصائص التي يتمتع بها العملاء.

أنواع التأمين في تكافل الراجحي:

حيث قامت شركة التامين في تكافل بتقسيم التامين الخاص إلى أربعة أقسام، وأهم هذه الأقسام هي:

التأمين الماسي:

من الجدير بالذكر يعد التأمين الماسي من أهم وألإضل التأمينات المقدمة ويمكن الاستفادة منها باعتبارها من أفضل الأنواع ويرتفع سعره عن الأنواع الأخرى لتأمين تكافل الراجحي ويشمل هذا النوع من التأمين المستشفيات بجميع أنواعها بالإضافة إلى المراكز الصحية التي تتعاقد مع تكافل الراجحي وسعره يتراوح من 19 ألف ريال سعودي إلى 20 ألف ريال سعودي.

التأمين الذهبي:

وياتي فى المرحلة الثانية بعد التامين الماسي بالنسبة إلى أنواع تأمين تكافل الراجحي ويضم المستشفيات العاملة في أراضي المملكة العربية السعودية وسعره يتراوح من 16000 ريال سعودي إلى 17 ألف ريال سعودي.

التأمين البرونزي:

يعتبر هذا النوع من التأمينات من أكثر أنواع التأمين شهرة في تأمين تكافل الراجحي لأنه يتميز بالأسعار المنخفضة، وهو أرخص أنواع التأمين الطبي للسفر بالإضافة إلى أنه يضم المستشفيات غير المرموقة في المملكة العربية السعودية كما أن أسعاره تتراوح ما بين 13 ألف ريال سعودي إلى 15 ألف ريال سعودي.

اهم مزايا التأمين في تكافل الراجحي الطبي:

حيث يمتاز تامين تكافل الراجحي الطبي بعدة مزايا حيث يقدم تكافل الراجحي خدمات التأمين الطبية إلى جميع من يعمل في الشركات والمؤسسات في كافة مناطق البلاد،وهى كالتالي:

من اهم مزاياه التأمين يتحمل المصاريف التي تتعلق بالكشف الطبي بجميع أنواعها، بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والعلاج والتشخيص الطبي، وفقًا إلى البنود الموجودة في وثيقة التأمين.

حيث تتم تغطية جميع المصاريف التي تتعلق بالعمليات الجراحية أو الإقامة في المستشفيات بشكل كامل بجميع الأنواع منها.

تقوم بتغطية تكاليف علاج الأمراض التي تتعلق باللثة والأسنان.

التامين يتحمل تكاليف التطعيمات الموسمية.

التامين يغطى علاج الحالات المصابة بالأمراض النفسية الحادة.

التامين يشمل تكاليف الحالات التي تحتاج إلى حجز في المستشفيات أو الحالات المصابة بالأمراض المعدية.

كما يتحمل التامين تغطية تكاليف حالات التعرض إلى تلف في صمامات القلب وجميع المشاكل التي يعاني منها القلب.

وكذلك التامين يشمل جميع البرامج الوطنية، وأهمها البرنامج الذي يفحص الأطفال حديثي الولادة بشكل مبكر ليقلل من ظهور الإعاقات الجسدية أو الذهنية.

ومن اهم مزايا التامين حيث يغطى التكاليف التي يعتمد عليها المريض في إجراء عمليات الحصول على الأعضاء من الأشخاص المتبرعين.

أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي:

نعرض من خلال هذا المقال أسعار خدمات تأمين السفر بمختلف الأسعار بما يتناسب مع أعمار الأشخاص الذي يتم التأمين عليهم حسب حاجتهم للتأمين، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات تشمل عقد التأمين وجميع ما يتعرض له العملاء من الحوادث والأمراض وتشمل اسعار انواع التامين حسب الفئة العمرية المخصصة لكل عميل وهذه الأسعار هي:

تبدأ أعمار المتقدمين المستفيدين بداية من 31 حتى 35 عاماً حيث تتكفل بسعر خدمات التأمين تكافل الراجحي الطبي الخاصة بهم بقيمة تصل إلى 235 ريالًا سعوديًا.

وتصل قيمة سعر خدمات تكافل الراجحي الطبي حوالي 295 لمن يبدأ عمرهم من 46 إلى 50 عام.

أما في حالة أن عمره يبدأ من 51 حتى 55 عام يكون سعر تأمين تكافل الراجحي الطبي حوالي 2000 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في تأمين تكافل الراجحي الطبي: