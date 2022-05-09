نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي والاوراق المطلوبة وإنشاء حساب ولي الامر في المقال التالي

يقدم نظام نور التعليمي الخاص الكثير من الخدمات للطلاب والمعلمين واولياء الامور، ويقوم على تقديم خدماته العديدة فى متابعة الابناء فى مدارسهم ونتائج الطلاب وكل مايهم العملية التعليمية، ونوضح بداخل المقال خطوات انشاء حساب لولى الامر في نظام نور والاوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل طالب جديد فى نظام نور، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية الخدمة الإلكترونية طابقاً لـ رؤية 2030 الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية في كافة المجالات، ومن أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور ، ويعد هذا النظام من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التعليم السعودية وذلك بسبب الكم الهائل من الخدمات المميزة التي يحصل عليها كل من أولياء الأمور والطلبة والكادر التدريسي، بالإضافة إلى تقديم بيانات شاملة عن حالة الطالب في ما يتعلق بتحصيله العلمي ونشاطه وحالات الغياب والحضور وكذلك يسهل عملية الاتصال بين أولياء الأمور ومدير المدرسة. خطوات إنشاء حساب ولي الأمر في رابط نظام نور: ادخل على رابط منصة نظام نور الإلكترونية.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تبويب تسجيل ولي أمر جديد.

ثم تقوم بتعبئة وملء البيانات الشخصية اللازمة.

ثم تقوم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة لولي الأمر.

انتظر سوف يتم إعلامك بنتيجة التسجيل.

وسوف ترسل لك رسالة SMS بها كلمة سر حساب ولي الأمر في رابط نظام نور. المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل الطالب الجديد في المدارس الحكومية بواسطة نظام نور التعليمي: مطلوب تقديم صورة شخصية للطالب الجديد.

مطلوب تقديم وثيقة تثبت حصول الطالب الجديد على اللقاحات.

شهادة ميلاد خاصة بالطالب الجديد.

دفتر العائلة وصورة عنه.

ملف أخضر. كيفية تسجيل الطلاب الجدد في المدارس في السعودية بواسطة رابط نظام نور التعليمي: ادخل على رابط موقع نظام نور التعليمي.

ثم تقوم بالتوجه إلى حساب ولي الأمر.

ثم عليك بتعبئة وملء البيانات الشخصية اللازمة.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تبويب تسجيل الأبناء.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة تبويب تسجيل طالب جديد.

ثم تقوم بتعبئة وملء البيانات اللازمة.

ثم تقوم بتحديد الصف.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة التالي.

التأكد من إدخال كافة البيانات الصحيحة بشكل سليم وتتمثل هذه البيانات في (السكن الحالي وطريقة التواصل والمدرسة المرغوب التسجيل بها).

ثم تقوم بإدخال الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تبويب تأكيد. عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي والاوراق المطلوبة وإنشاء حساب ولي الامر - ثقفني

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