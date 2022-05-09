الأوراق المطلوبة للإستخراج جواز سفر سعودي وشروط وكيفية الحصول عليه

الكثير من المواطنين بالمملكة يبحثون عن الطريقة المثلى لاستخراج جواز سفر سعودي وشروط استخراجه والاوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر سعودي، وسوف نوضحها بالتفصيل بداخل المقال وكما سوف نوضح شروط تحديث بيانات جواز السفر حيث يعد جواز السفر وثيقة أمان رسمية للمواطن السعودي ويجب عدم إتلافه أو تمزيق صفحاته ويجب تبليغ إدارة الجوزات بالمملكة، كما أنه معلوم أن جواز السفر صالح لمدة 5 أو 10 سنوات أو انتهاء صفحاته أيهم أقرب ويحتوي على صورة لحامل الجواز ونوع الوثيقة ورمز الدولة ورقم الجواز والاسم باللغة الإنجليزية وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ الإصدار ومكانه وتاريخ الانتهاء ولون غلافه الخارجي أخضر، ويتم منح الجواز إلى النساء والقصر الذين توفي ولي أمرهم وكل ما يتعلق بأمور سفرهم بموجب صك شرعي يثبت حق الولاية أو الوصاية أو القوامة الشرعية عليهم من قبل الولي أو الوصي أو المقيم، ويجب الذكر أنه لا يمكن إضافة أكثر من 4 مرافقين بالجواز الواحد وذلك يتم إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب الجوزات لإنهاء الإجراءات، وتكون الرسوم الخاصة بإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمدة 5 سنوات فقط 300 ريال سعودي أما رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات فهي تبلغ 600 ريال سعودي.

خطوات استخراج جواز سفر سعودي:

اولا يجب ان يقوم طالب جواز السفر بتسديد رسوم إصدار الجواز آليا.

أن لا يكون هناك مخالفات مرورية.

ان يقوم بحجز موعد من خلال موقع وزارة الداخلية.

أن تقوم بالحضور شخصياً.

من الضروري أن يكون المتقدم عمره بحد أدنى 21 ولا يقل عن ذلك، ومن الضروري أن آخذ الموافقة ومن الفئات المستثناه المتزوج.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج جواز سفر سعودي:

من أهم الشروط التي يجب توافرها وجود الصورة والبصمة في نظام وزارة الداخلية.

يكون الشخص المتقدم موجود داخل السعودية وضرورة أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

من الضروري سداد الرسوم التي تتعلق بإصدار الجواز.

عدم وجود مخالفات مرورية.

أن لا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر آخر ولا مرافق في جواز سفر آخر.

المستندات والأوراق المطلوبة للاستخراج جواز سفر سعودي: