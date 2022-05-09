نظام فارس الخدمة الذاتية.. تقديم طلب الإجازة والاستعلام عن الرصيد و حمايتها من الحذف

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عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية تضمنت المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على ضرورة أن يتمتع الموظف بالإجازة العادية الخاصة به في خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات من نهاية السنة التي يستحق فيها الموظف الحصول على هذه الإجازة، وإلا سوف يتم حذفها بشكل ألي من نظام فارس الخدمة الذاتية، وهنا يجب على الموظف حمايتها من الحذف.

نظام فارس الخدمة الذاتية.. تقديم طلب الإجازة و الاستعلام عن الرصيد وحمايتها من الحذف:-

ويقدم نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للموظفين سواء كان معلم أو إداري أو مستخدم أو عامل، حيث تنقسم هذه الخدمات إلى نوعين وهما:-

قائمة الطلبات ومن خلال تلك القائمة يمكن التقدم بطلب الإجازة حيث يوجد عشرين نوع من الإجازات، يمكن التقدم لها مثل اجازة عادية، اجازة أداء الامتحان، اجازة استثنائية، ومعرفة الرصيد وتبليغ المباشرة بعد الاجازة، وطباعة تعريف بالراتب باللغتين العربية والانجليزية أو القيام بالتقدم للتقاعد المبكر.

قائمة الاستعلامات وهي قائمة يمكن من خلالها الاستعلام عن تفاصيل الراتب الشهري والبيانات التاريخية للسجل الوظيفي للموظف وأية استحقاقات مالية.

ويمكن تقديم طلب الاجازة أو الاستعلامات من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية.

يتم إدخال اسم المستخدم وهو عبارة عن رقم السجل المدني وكلمة السر ثم رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

في حالة عدم التسجيل من قبل داخل النظام يتم الضغط على انشاء مستخدم جديد.

يتم اختيار طلبات الاجازة كما بالشكل التالي:-

كذلك يمكن الاستعلام عن الرصيد المتاح للإجازات أيضاً كما هو موضح بالشكل السابق.

ويمكن حماية رصيد الإجازات من الحذف بشكل أمن من خلال طريقتين رئيسيتين وهاتين الطريقتين هما:-

الطريقة الأولي:- وفي هذه الطريقة يجب أن يحصل الموظف على موافقة مكتوبة من جهة العمل وفقاً لنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، حيث نصت تلك المادة أنه يمكن بعد موافقة الجهة الحكومية التي يعمل الموظف لديها أن تقوم بتأجيل التمتع بالإجازة ، أو التمتع بجزء من هذه الإجازة لسنة رابعة حسب متطلبات العمل، وفي حالة عدم التقدم بطلب وفقاً لنص تلك المادة فإنه سوف يسقط حق الموظف في التمتع برصيد الإجازات سواء كله أو ما تبقي منها ما لم يقم بتقديم طلب التمتع بالإجازة.

الطريقة الثانية:- أن يقوم الموظف بالتمتع بجزء من رصيد اجازاته، مع الإبقاء على جزء أخر بحيث لا يزيد الجزء المتبقي له عن 108 يوم في نهاية العام.