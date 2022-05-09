نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة نهاية العام 1443 بالمدارس السعودية الفصل الدراسي الثالث 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة نهاية العام 1443 من أكثر ما يشغل مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا بعد استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثالث والنهائي من العام 2022 بعد اجازة عيد الفطر أمس الأحد 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443 بكافة المدارس السعودية وعودة دوام المعلمين والمعلمات والهيئات الإدارية بالمملكة، وستوافق امتحانات نهاية العام الدراسي 1443 وفق تقويم الدراسة التابع لتعليمات وزارة التعليم في السعودية يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443 هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية.

وزارة التعليم السعودية تعلن موعد اجازة نهاية العام 2022

إضافة ما سبق ذكره فقد أعلنت أيضًا وزارة التعليم السعودية عن استمرار فتح باب التقديم والتسجيل عبر نظام نور noor.moe.gov.sa ولي الأمر للصف الأول ابتدائي 1444 برقم الهوية للطلاب والطالبات السعوديين المستجدين للعام الدراسي القادم الجديد 2022-2023 بناء على الخطة الزمنية التي قامت بوضعها الوزارة تحت إشراف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والتي تشمل تسجيل لطلاب الأول ابتدائي مرحلتين المرحلة الأولى يتم فيها تسجيل الأبناء السعوديين لأبويين سعوديين، وفي المرحلة الثانية يتم البدء في تسجيل الطلاب السعوديين وكذلك أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين بالمدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين.

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:

بداية إجازة عيد الفطر 20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022

فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021

أبرز أهداف تقسيم الفصول الدراسية ثلاث فصول 1443

في الختام أوضحت وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية بيومان على تطبيق ذلك النظام من العام الدراسي 1443 فالنظام العالمي بتقسيم الدراسة ثلاث فصول يهدف إلى: