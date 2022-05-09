ببساطة طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو 5 grand theft auto five الان احصل على أعلى الجرافيك

طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو 5 تعد لعبة جاتا جراند ثيفت من أكثر الألعاب شهره حول العالم، حيث استطاعت اكتساح كافة الألعاب في خلال وقت قصير من اصدارها، ولذلك تحرص الشركة المطورة من وقت لآخر على إعداد إصدارات جديدة ومتطورة منها، ولذلك حرصنا على توضيح طريقة تحميل اللعبة لتجربتها على هاتفك المحمول بسهولة، ونرصد لكم تفاصيل اللعبة الرائعة من خلال تلك المقالة.

ما هي طريقة تحميل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو 5 على الهواتف؟

أولاً أحرص على أن يكون هاتفك متصل جيداً بالإنترنت، وبعد ذلك قم بالدخول إلى متجر (Google play) ثم ابحث عن لعبة (Grand Theft Auto v)، وبعد ظهور ايقونات اللعبة قم باختيار الأيقونة التي تريدها ثم انتظر بضع ثواني، وبعد ذلك قم بالضغط على زر (تثبيت) وانتظر حتى يكتمل التثبيت، وأخيراً قم بالبحث عن اللعبة داخل هاتفك، ويمكنك بعدها بسهولة عمل حساب بالاسم الذي تختاره على اللعبة حتى تتمكن من اختيار شخصيتك ومشاركة اللعبة إلكترونيا مع أصدقائك.

ما هي متطلبات تشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فيو للأندرويد والايفون؟

يلزم توافر المتطلبات الآتية من أجل إمكانية فتح اللعبة على جهازك المحمول:

• أولاً: ضرورة توافر نظام تشغيل أندرويد (4.1).

• ثانياً: يجب أن تكون سعة التخزين 500 ميغابايت.

• ثالثاً: يجب أن تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي (1.5)غيغابايت.

• رابعاً: ضرورة أن تكون وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة.

• خامساً: ضرورة أن تكون وحدة معالجة الرسومات Adreno 330.

ما هي متطلبات تشغيل لعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فيو للكمبيوتر؟

• أولاً: يلزم توافر نظام من أنظمة التشغيل الآتية: ويندوز 7 أو 8 أو 10.

• ثانياً: يجب أن يكون كارت الشاشة (NVIDIA GTX 660/ AMD HD7870).

• ثالثاً: يجب أن تصل الرامات إلى 8 جيجا بايت.

• رابعاً: يجب ألا تقل المساحة عن 73 ميجا بايت.

ما هي الأكواد المجانية الخاصة بلعبة جاتا جراند ثيفت اوتو فيو؟

• كود للحصول على سيارة الجولف العنيدة: HOLEIN1.

• كود للحصول على سيارة سبورت: COMET.

• كود للحصول على سيارة أسلحة كثيرة: TOOLUP.

• كود للحصول على طائرة المحاصيل: FLYSPRAY.

• كود للزيادة القوة: PAINKILLER.