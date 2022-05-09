“مدار الـ 24 ساعة” رقم دار الإفتاء السعودية المجاني لطلب فتوى عبر my.gov.sa وابرز طرق التواصل

بعد دار الإفتاء السعودي واحد من أهم المؤسسات السعودية الهامة الخاصة بالتشريع والتي يعتمد عليها الأشخاص في السعودية بشكل مباشر في الحصول على العديد من الفتاوي في الأمور الدينية التي يحتاج اليها المسلم في أي وقت، ويتيح دار الإفتاء السعودية إمكانية التواصل من جانب الأشخاص في جميع انحاء السعودية بسهولة من خلال أكثر من طريقة للتواصل، ومن بينها الرقم المجاني المتاح على مدار اليوم ليتم التواصل في اي وقت على مدار 24 ساعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رقم دار الإفتاء السعودية المجاني لطلب فتوى على مدار الـ 24 ساعة وابرز طرق التواصل.

رقم دار الإفتاء السعودية المجاني لطلب فتوى على مدار الـ 24 ساعة

ويعمل المركز الخاص بدار الإفتاء السعودية على مدار 24 ساعة حتى يتمكن كافة السائلين من المواطنين والمقيمين معرفة ما يحتاجون لمعرفته من فتاوى، وذلك في اطار الحرص المستمر على الإرشاد ومعرفة الطريق السليم للفتوى، حيث توفر دار الإفتاء السعودية خدمة تقديم الآراء الدينية من خلال استقبالها لمكالمات السائلين أو رسائلهم، حيث يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية في اي وقت على مدار اليوم.

يمكن ان يتم التواصل المجاني من خلال رقم الفتوى على مدار اليوم وهو الرقم :8002451000.

أو عن طريق التواصل مع دار الفتوى في مكة المكرمة عبر الرقم الموحد على مدار اليوم وهو:8001222100.

يمكن ان يتم التواصل أيضا مع إذاعة القرآن الكريم بالسعودية بشكل مجاني على مدار اليوم عبر رقم: 0114052999.

كما خصصت رقم دار الإفتاء السعودية الرقم المجاني 0114595555 والذي يكون متاح على مدار 24 ساعة اتصال.

كما يمكن ان يتم التواصل من أجل فتاوى الحج والعمرة على مدار 24 ساعة عبر الرقم المجاني 8002451000.

خطوات طلب فتوى من دار الإفتاء السعودية الكترونيا 1443

ويمكن ان يتم تقديم طلب فترى من قبل دار الإفتاء السعودية بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.