الآن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 معرفة أسماء الفائزين من الموقع الرسمي 2023 dvprogram.state.gov

عمر شويل - جدة الآن تم الإعلان عن ظهور نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وكذلك أسماء الفائزين في لوتري 2022 للعام الماضي. حاليا تحتل كلمة نتيجة الهجرة العشوائية المراكز الأولي في محركات البحث الضخمة مثل جوجل. حيث يسعى الجميع لمعرفة هل تقم قبوله في القرعة الأمريكية 2023. والذي قام بتسجيله سابقا في ميعاد استقبال الطلبات الجديدة في التقدم للحصول علي الهجرة العشوائية للعام 2023 القادم. والذي تم ألإعلان عنه في تاريخ 7 مايو 2022 الحالي والموافق ليوم السبت 7 مايو 2022 ألساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة وبالفعل تم قبول عدد كبير من داخل مصر وتم الإعلان عن أسماء الفائزين للهجرة لأمريكا في 2023

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

بالفعل تم الإعلان عن أسماء بعض الفائزين من خلال الموقع الرسمي لوزارة ألخارجية الأمريكية وهذا الموقع موثوق لتقديم الأسماء الحقيقة الذين فازو بفرصة الهجرة لأمريكا والذين قدمت هذه الطلبات ببيناتهم الشخصية هكذا يتم تنظيم قرعة الهجرة لأمريكا في كل عام ميلادي يتم فتح قبول تقديم طلبات جديده في أللوتري من يوم 7 من شهر أكتوبر حتي 7 من شهر ديسمبر في كل عام.

يتلهف معظم الأشخاص المتقدمين للتعرف علي نتائج القرعة الأمريكية 2023 والجميع يريد الفوز بفرصه للسفر لدولة أمريكا حيث يتوفر هناك بعض الاحتياجات المستقبلية والتي تختلف من وجهة نظر شخص لأخر ولكنها تسمي اليانصيب الأمريكي 2023 حيث أنها حظ.

ولكن بطبع لا يفوز الجميع في هذه المسابقة العشوائية ولذلك سميت نتيجة قرعة أمريكا تتاح فرصة الهجرة للعديد من الدول الأخري وليس دولة مصر فقط وهذا ما يتسبب في حدوث بحث مكثف من عدة دول مختلفة للتعرف علي كيفية معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في العام الجديد 2023

رابط نتائج القرعة الأمريكية العشوائية من خلال لينك dvprogram.state.gov

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023 بالصور. إذا كنت شخص متقدم للحصول على فرصة الفوز في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 أو احد أفراد عائلة قام بإدخال بياناته الشخصية في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بطلب الحصول فرصه في الفوز بالهجرة العشوائية فالآن يمكنك التعرف علي نتيجة أللوتري الأمريكي حيث تم الإعلان عنها بشكل رسمي الآن كل ما عليك اتباع تلك الخطوات كالتالي:

ادخل في محرك البحث جوجل وقم بلصق رابط الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية المسؤولة عن إعلان النتائج لينك الموقع الرسمي لإعلان أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية للوليات المتحدة الأمريكية 2023 dvprogram.state.gov ستظهر لك صفحة مكتوبة باللغة الانجليزية كل ما عليك هو الضغط على كلمة continue. وتعني الاستمرار بعد الضغط على continue ستظهر لك صفحة لملأ بياناتك الشخصية التي تم التقدم بها في الموقع. أولا ادخل رقم لتأكيد الذي حصلت عليه أثناء التقديم ويكون باسم confirmation number ثانيا ادخل اسم العائلة وهو الاسم الأخير في بيانات التقديم كمثال احمد عثمان محمد كمال المطلوب هنا ( كمال ) ادخل سنة ميلادك وليس تاريخ ميلادك بالكامل والخطوة الرابعة ادخل كود التأكيد الموجود في اسفل صفحة اللوتري الأمريكي 2023 اضغط على كلمة submit إرسال.

بعدما قمت بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح سوف يظهر لك نتيجة القرعة الأمريكية سواء كان فاز أو لم يتم اختيارك في هذه المرة وفي حالة الفوز تظهر لك جملة “you have been randomly ” وفي حالة لم يتم اختيارك في هذه المرة تظهر لك جملة “has not been selected”

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022-2023

عزيزي المتقدم يمكنك معرفة كافة التفاصيل حول نتيجة القرعة الأمريكة وهل تم قبولك في برنامج الهجرة العشوائية أو لا. وذلك خلال موقع وزارة الخارجية الرسمي والذي يمكنك الدخول عليه بكل سهوله والتقدم أيضا من خلال خلال فترات زمانيه محدده. وأيضا تكون فترة التقدم محدوده خلال شهر واحد فقط من كل عام ميلادي والفترة تكون “من 7 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر”، ويكون موعد الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 بالأسماء بداية من 7 مايو 2023 للعام الحالي.

شروط التقدم والتسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول علي visa مجانا لعام 2023

أن يكون المتقدم جواز سفر ساري ولم ينتهي بعد على الأقل أن يتبقى على انتهاءه سنة. ويعد هذا شرط من أهم الشروط الأساسي للتقدم والحصول على فرصة للفوز في قرعة أمريكا 2023. لا يقل عمر صاحب الطلب عن 18 سنة أثناء التقديم في لوتري أمريكا 2023. حصوله على شهادة تعليمية وألا تقل مدة تعليمه عن 12 عاما وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم الفني ولا يمكن للشخص الغير متعلم في تقديم طلب للحصول على فرصة الفوز في اللوتري لأمريكا. لديك جنسية دولة مؤهلة لتقديم طلب في اللوتري القادم 2024. تقديم صورة شخصية حديثة لم يمر عليها 6 أشهر منذ اتخاذها حتى موعد بداية التقديم على القرعة الأمريكية القادمة وان تكون بخلفية بيضاء.

الدول الممنوعة من التقدم للحصول علي فرصة الفوز في الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2022-2023

يوجد قائمة بعض الدول الممنوعة من الهجرة لأمريكا أو التقدم للحصول علي فرصة الفوز في visa أمريكا العشوائية. أو أللوتري الأمريكي لعام 2023 والجين كارد الأمريكي. وهذه هي بعض الدول الممنوعة والتي لن يتمكن مواطنيها من السفر لأمريكا وغير متاح لهم التقدم من الأساس بكل الطرق وهم:

المكسيك

الفلبين

كندا

الهند

الصين

كولومبيا

فنزويلا

المملكة المتحدة باستثناء إيرلندا

السلفادور

البرازيل

فيتنام

جامايكا

كوريا الجنوبية

بنجلادش

هذه جميع التفاصيل المطلوبة والتي تخص نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والتعرف علي أسماء الفائزين من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الخارجية الأمريكية dvprogram.state.gov 2023 ونتمنى للجميع الفوز.