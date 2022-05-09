الأمم المتحدة تعلن إجلاء 170 مدنيا عن أزوفستال

جدة - نرمين السيد - وقالت لوبراني: "اليوم اكتملت بنجاح مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للمعادن ومناطق أخرى حول ماريوبول. وأؤكد بارتياح كبير أن أكثر من 170 شخصا تعرضوا لقصف مكثف لأكثر من 10 أسابيع... يمكنهم الآن أخذ قسط من الراحة فى زابوروجيا، حيث ستقدم لهم المنظمات الإنسانية المساعدة الفورية" ليصل مجموع من تم إجلاؤهم أكثر من 600 شخص من منطقة ماريوبول.

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