موسكو: إجلاء 20 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأحد، إن أكثر من 19 ألفًا و800 شخص (من بينهم 970 طفلاً) تم إجلاؤهم من مناطق خطرة فى أوكرانيا، ومن لوهانسك ودونيتسك، إلى روسيا خلال النهار.





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