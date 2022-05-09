نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة الأحياء العشوائية بجدة 1443 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الأحياء العشوائية بجدة تم استئنافها مرة أخرى يوم الأحد 8 مايو 2022 الموافق 7 من شهر شوال 1443 بعد توقفها خلال شهر رمضان الماضي حيث سيجري استئناف أعمال إزالة 12 حي باقي وفق خريطة إزالة عشوائيات جدة وهي أحياء بني مالك، الورود، حي مشرفة، وحي الجامعة، حي الرحاب، حي العزيزية، وحي الروابي، وحي الربوة، وحي المنتزهات، وحي قويزة، و العدل والفضل، وحي أم السلم وكيلو 14 الشمالي، والجدير بالعلم أنه تم إزالة أكثر من 34 منطقة عشوائية بجدة حتى الآن من ضمنهم حي السلامة وكذلك حي مدائن الفهد 2 وفق خطة تنظيم المدن الكبرى وإزالة الأحياء العشوائية ووفق المواعيد المعلن عنها من قبل والتي صرح بها المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي.

استئناف العمل في إزالة الأحياء العشوائية بجدة 2022

إضافة لما سبق فإن عمليات إزالة المناطق العشوائية بجدة تأتي ضمن تطوير واجهات وأحياء المدن الكبرى ببنية تحتية راقية ذات معايير وتصاميم ممتازة تليق بمكانة المملكة وتليق ورؤية المملكة 2030م كذلك لتغيير المظاهر العشوائية للأحياء والتي تهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد أن بلغ عدد المناطق العشوائية أكثر من 60 حي منتفرقة بالمملكة، كما أن معظم سكان تلك المناطق رحلوا في السنوات الأخيرة لمناطق أخرى أكثر تحضر والخدمات بها متوفرة.

تعويضات ملاك العشوائيات بعد ازالة جدة 2022

في نفس السياق السابق ذكره فقد أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في وقت سابق أن فتح باب استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات تم يوم الأحد 30 من شهر يناير 2022 الموافق 27 من شهر جمادى الآخر 1443هـ، والجدير بالعلم أن التعويضات التي سيتم صرفها ستكون على الأراضي المملوكة بصكوك موثقة شرعية فقط عن الأرض والأنقاض، أما الأراضي الأخرى الغير مملوكة بصكوك موثقة ستكون صرف التعويضات فيها عن الأنقاض فقط.

أبرز الأوراق الثبوتية الواجب تقديمها لتعويضات ملاك العشوائيات 2022

كذلك بالنسبة للأوراق المطلوب تقديمها لطلب تعويض عن إزالة المناطق العشوائية نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا صورة من صك الملكية أو الوثيقة.

كذلك يتم تقديم كافة البيانات الخاصة بالمالك.

أيضًا يتم تقديم الهوية الوطنية للمالك وتكون سارية.

كما يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية للوكيل وتكون سارية وأيضًا صورة من الوكالة الشرعية.

أيضًا يتم تقديم صورة فوتوغرافية للمبنى المزال بالكامل وتكون واضحة إن وجدت.

كذلك يتم تقديم صورة من فاتورة الكهرباء.

أيضًا يتم تقديم رقم توثيق المبنى.

في النهاية يتم تقديم صورة للموقع جوية إن وجدت.

طريقة التقديم لطلب التعويض من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لأمانة جدة 2022

في النهاية يتم اتقديم من خلال خطوات بسيطة إلكترونيًا على الرابط الرسمي كالتالي: